Toulouse

LE JEU ENVAHIT LA VILLE

Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emporter par la folie des jeux !

Amusez-vous en famille ou entre amis, découvrez de nouveaux jeux. Toute la ville s’unie autour de cette thématique. Ludothèques, médiathèques et centres culturels vous ouvrent leurs portes pour cette 9ème édition.

Retrouvez la programmation complète sur le site de la mairie. .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Let yourself be carried away by the madness of the games!

L’événement LE JEU ENVAHIT LA VILLE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE