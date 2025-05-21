ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE HALLE AUX GRAINS Toulouse

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Star du violon, Renaud Capuçon dirige de l’archet, l’Orchestre de Chambre de Lausanne dont il est le directeur artistique.

Moins programmé que le Concerto pour piano, celui pour violon de Schumann est génial d’inventivité. Comment ne pas résister aussi à l’énergie de la Symphonie n°7 de Beethoven, cet hymne à la danse qui s’affranchit des règles du passé ? 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Renaud Capuçon, violin star and artistic director of the Orchestre de Chambre de Lausanne, conducts the orchestra with his bow.

German :

Der Geigenstar Renaud Capuçon leitet mit seinem Bogen das Orchestre de Chambre de Lausanne, dessen künstlerischer Leiter er ist.

Italiano :

Renaud Capuçon è un violinista di fama e direttore artistico dell’Orchestre de Chambre de Lausanne.

Espanol :

Renaud Capuçon es un violinista estrella y director artístico de la Orquesta de Cámara de Lausana.

