Au Lido, les Talents de demain, Médiathèque Grand M, Toulouse

Au Lido, les Talents de demain 12 mai – 7 juin Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T14:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Du 12 mai au 7 juin

Photographies des étudiantes et étudiants de l’Ésacto’Lido – École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie, et des élèves amateurs du Lido – Centre municipal des arts du cirque de Toulouse, lors de leurs cours et entrainements.

L’exposition met en lumière le rôle de l’apprentissage dans le processus de création : apprendre à faire et faire pour apprendre.

En partenariat avec le Centre municipal des Arts du cirque – Lido.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

L’exposition met en lumière le rôle de l’apprentissage dans le processus de création : apprendre à faire et faire pour apprendre. CIRQUE