Histoires ludiques, Médiathèque Empalot, Toulouse

Histoires ludiques Mardi 26 mai, 14h15, 14h45, 15h15 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Mercredi 27 mai – 14h15

Venez écouter des histoires autour d’un tapis de lecture !

Expérience ludique et sensorielle, nous manipulons les personnages et tordons les récits jusqu’à ce que l’aventure se transforme en joli jeu de mots.

Dans le cadre de la semaine Le jeu envahit Toulouse.

Médiathèque Empalot

Durée : 30 min (3 séances) – À partir de 3 ans

Sur inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
05 36 25 20 80
La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station Empalot
Vélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

