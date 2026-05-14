Toulouse

SEMAINE DES CULTURES URBAINES

Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-26

La Semaine des Cultures Urbaines, portée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, permet à notre collectivité de construire avec et de rassembler autour d’un temps fort les acteurs, les initiatives et les projets existant dans le domaine large des cultures urbaines.

La 7e édition de la Semaine des Cultures Urbaines, portée par le Conseil départemental, investit une nouvelle fois la Haute-Garonne. 18 communes accueillent les projets imaginés et portés en collaboration avec les structures de l’éducation populaire, les communes, les associations et les lieux culturels.

Spectacles, concerts, ateliers/initiations, démonstrations, projection, conférence ou encore battles… cette nouvelle édition illustre toujours autant la richesse des pratiques urbaines street art, beatbox, rap, slam, danses urbaines, deejaying, skate, foot freestyle… S’autorisant même la fusion des styles entre hip-hop et classique ou encore entre breakdance et flamenco.

Entièrement gratuite, cette manifestation à destination des jeunes et des familles, mobilise les acteurs, actrices et artistes des cultures urbaines du département.

Les structures médico-sociales et les établissements scolaires sont aussi investis par des parcours artistiques et des actions culturelles pour les publics spécifiques prioritaires de la collectivité.

Amateurs, initiés ou curieux sont attendus !

Retrouvez la programmation complète sur le site de la Haute-Garonne culture. .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30

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English :

The Semaine des Cultures Urbaines, supported by the Conseil départemental de la Haute-Garonne, enables our local authority to build with and bring together all the players, initiatives and projects in the broad field of urban culture.

L’événement SEMAINE DES CULTURES URBAINES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE