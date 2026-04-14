Semaine des langues vivantes, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse
Semaine des langues vivantes, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse mardi 26 mai 2026.
Semaine des langues vivantes 26 – 30 mai Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Du 26 au 30 mai
Le plurilinguisme ouvre les enfants au monde, nourrit leur curiosité et leur donne confiance pour grandir parmi les autres. La bibliothèque et la Maison des familles de Bonnefoy mettent à l’honneur les langues vivantes, via des lectures plurilingues, des ateliers de chant… dans le quartier Bonnefoy !
Bibliothèque Bonnefoy
Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy
Le plurilinguisme ouvre les enfants au monde
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