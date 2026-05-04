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IRIT Toulouse

IRIT Toulouse

IRIT Toulouse mardi 26 mai 2026.

Lieu : IRIT

Adresse : 18 Route de Narbonne TOULOUSE, France

Ville : 31028 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

IRIT Toulouse 26 – 28 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00.000+02:00

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IRIT 18 Route de Narbonne TOULOUSE, France Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31028 Haute-Garonne


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