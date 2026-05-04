IRIT Toulouse
IRIT Toulouse mardi 26 mai 2026.
IRIT Toulouse 26 – 28 mai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00.000+02:00
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IRIT 18 Route de Narbonne TOULOUSE, France Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31028 Haute-Garonne
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