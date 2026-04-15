Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse
Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse lundi 4 mai 2026.
Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine » Lundi 4 mai, 14h30 Institut de mécanique des fluides Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Soutenance de thèse
Perrine Giunchi (eq.2 IRSD) « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine »
Lundi 4 mai à 14h30 à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse dans l’amphithéâtre Nougaro.
Institut de mécanique des fluides 2 All. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Soutenance de thèse
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