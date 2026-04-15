Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse

Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse

Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse lundi 4 mai 2026.

Lieu : Institut de mécanique des fluides

Adresse : 2 All. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine » Lundi 4 mai, 14h30 Institut de mécanique des fluides Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Soutenance de thèse
Perrine Giunchi (eq.2 IRSD) « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine »
Lundi 4 mai à 14h30 à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse dans l’amphithéâtre Nougaro.

Institut de mécanique des fluides 2 All. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Soutenance de thèse

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)