Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine », Institut de mécanique des fluides, Toulouse

Perrine Giunchi « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine » Lundi 4 mai, 14h30 Institut de mécanique des fluides Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Soutenance de thèse

Perrine Giunchi (eq.2 IRSD) « Une puce microfluidique à gradient d’oxygène pour la microbiologie et l’étude de la colibactine »

Lundi 4 mai à 14h30 à l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse dans l’amphithéâtre Nougaro.

Institut de mécanique des fluides 2 All. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Soutenance de thèse