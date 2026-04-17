SYNTONE-ECHOS DE STÉPHANIE MANSY MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

Toulouse

SYNTONE-ECHOS DE STÉPHANIE MANSY

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-09-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Découvrez cette nouvelle exposition de dessin en lien avec le musée des Augustins.

Stéphanie Mansy explore les limites du dessin par des formes immersives, matières vivantes et gestes mémoriels. Son travail, salué par des institutions majeures,s’impose aujourd’hui sur la scène du dessin contemporain. Elle s’est rendue sur les différents sites de la carrière de

marbre de Saint-Béat, dans les Pyrénées, pour y dessiner et y collecter de la poussière de marbre. Elle a ensuite poursuivi son travail d’études et de croquis dans les collections du musée des Augustins et du musée des Arts Précieux Paul-Dupuy.

Les oeuvres Syntone 1 et 2, vastes compositions mêlant détails et vues panoramiques en noir et blanc, se déploient comme une seconde peau dans le jardin des Augustins. L’artiste nous invite à suivre son cheminement, à la fois physique et mental, à travers le paysage. Le musée des Arts Précieux Paul–Dupuy présente les dessins originaux et autres documents qui ont permis la création des oeuvres monumentales. .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

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English :

Discover this new drawing exhibition in association with the Musée des Augustins.

L’événement SYNTONE-ECHOS DE STÉPHANIE MANSY Toulouse a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE