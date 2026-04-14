Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère / Rencontre avec Jeanne Favret-Saada, Le Cratère, Toulouse

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère / Rencontre avec Jeanne Favret-Saada Mardi 12 mai, 18h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère / de René Allio / 2h10 / France / Avec Claude Hébert, Jacqueline Milliere, Joseph Leportier, Annick Gehan, François Regnault

Synopsis : Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur Victoire et son jeune frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs semaines dans les bois avant de se faire arrêter. A peine emprisonné, le meurtrier, que la plupart des témoins décriront comme un garçon au comportement étrange, voire sous les traits d’un idiot, entreprend la rédaction d’un épais mémoire, texte d’une stupéfiante beauté, véritable autobiographie dans laquelle il expose les raisons qui l’on conduit à son geste : délivrer son père des » peines et afflictions » que lui faisait subir son épouse depuis le premier jour de leur mariage… Criminel monstrueux ou » pauvre » fou ? Le débat opposera longtemps magistrats et psychiatres.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/moi-pierre-riviere-ayant-egorge-ma-mere-ma-soeur-et-mon-frere »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRTJD6M#showsession?id=emsx001100017913&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse