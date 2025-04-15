SALOMÉ Place du Capitole Toulouse

SALOMÉ

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 128 EUR

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:45:00

2026-05-22 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29 2026-05-31

Opéra de Richard Strauss (1864-1949)

Belle-fille d’Hérode, la sulfureuse Salomé se prend de passion pour un fascinant prisonnier le prophète Jochanaan (Jean le Baptiste). Un trouble désir la conduira à réclamer sa tête.

Inspiré d’Oscar Wilde, ce chef-d’œuvre de subversion tisse génialement Éros et Thanatos, orientalisme et modernité.

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Opera by Richard Strauss (1864-1949)

Herod?s daughter-in-law, the sultry Salome, falls in love with a fascinating prisoner: the prophet Jochanaan (John the Baptist). A troubled desire leads her to demand his head.

Oper von Richard Strauss (1864-1949)

Herodes’ Schwiegertochter Salome hat eine Leidenschaft für einen faszinierenden Gefangenen: den Propheten Jochanaan (Johannes der Täufer). Ein beunruhigendes Verlangen führt sie dazu, seinen Kopf zu fordern.

Opera di Richard Strauss (1864-1949)

La nuora di Erode, la sensuale Salomè, si innamora di un affascinante prigioniero: il profeta Jochanaan (Giovanni Battista). Un desiderio tormentato la porta a chiedere la sua testa.

Ópera de Richard Strauss (1864-1949)

La nuera de Herodes, la sensual Salomé, se enamora de un prisionero fascinante: el profeta Jochanaan (Juan el Bautista). Un deseo turbulento la lleva a pedir su cabeza.

