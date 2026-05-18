UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Toulouse

UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-05 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-04 2026-07-11

Un Tarantino franchouillard et déjanté où l’histoire de ce trentenaire qui face aux situations les plus folles nous régale… Un malheureux coup d’épée dans une affiche et le terrible engrenage se met en marche en cette journée qui avait pourtant si bien commencé.

Imprévisible, drôle, rythmée, cette comédie pas comme les autres est saluée par la critique. Le public se tord de rire, sursaute, participe et surtout devient complice de ce Putain de conte de fée. 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

A wacky, down-to-earth Tarantino, where the story of a thirty-something who faces the craziest situations is a delight… An unfortunate blow to a poster, and a terrible spiral is set in motion on a day that had begun so well.

L’événement UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE