HISTOIRE DE MOTIFS ÉGLISE DU GESÙ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HISTOIRE DE MOTIFS

ÉGLISE DU GESÙ 22 B Rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-27

Découverte de l’iconographie du monument à travers une chasse aux indices pour retrouver des motifs symboliques, avant de créer son propre vitrail en papier de soie.

Les motifs ne sont pas uniquement décoratifs. Ils sont porteurs de sens, de symboles et d’histoires. Pour les comprendre, les participants sont invités à les observer directement dans le monument, puis à les réinterpréter dans un atelier de création de vitrail en papier de soie. L’activité alterne ainsi entre regard, réflexion et geste créatif, afin de transformer la découverte en expérience personnelle.

Une visite pour comprendre la place des motifs A l’aide de petites reproductions des motifs, les visiteurs recherchent plusieurs motifs dans le monument. Cette exploration permet de découvrir l’architecture du lieu, puis d’analyser les motifs trouvés pour en comprendre les formes, les techniques et surtout la dimension symbolique.

Un atelier pour créer son vitrail en papier de soie les participants réalisent leur propre composition, entre découpage et collage, avant d’y assembler des papiers de soie colorés en transparence.

Bon à savoir

– À partir de 6 ans

– Réservation obligatoire

– Accompagnateur adulte gratuit 5 .

ÉGLISE DU GESÙ 22 B Rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

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English :

Explore the monument’s iconography through a scavenger hunt to find symbolic motifs, before creating your own stained-glass window out of tissue paper.

L’événement HISTOIRE DE MOTIFS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE