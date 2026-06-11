MOBY PONEY CLUB Toulouse

Toulouse

MOBY

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – 75 EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Moby prend les commandes du Poney !

Dans la cadre du Pré-Opening de Pink Paradize, Moby propose un Dj Set exclusif à Toulouse. 32 .

PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie contact@poneyclubtoulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moby takes control of the Pony!

L’événement MOBY Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE