MOBY PONEY CLUB Toulouse
MOBY PONEY CLUB Toulouse jeudi 20 août 2026.
Toulouse
MOBY
PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 32 – 32 – 75 EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 00:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Moby prend les commandes du Poney !
Dans la cadre du Pré-Opening de Pink Paradize, Moby propose un Dj Set exclusif à Toulouse. 32 .
PONEY CLUB 1 Chemin des Courses Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie contact@poneyclubtoulouse.fr
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English :
Moby takes control of the Pony!
L’événement MOBY Toulouse a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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