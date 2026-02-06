JEU DE PISTE NOCTURNE CHAPELLE DES CARMELITES Toulouse

JEU DE PISTE NOCTURNE

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

2026-03-26

Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Sixtine de Toulouse , à la lueur d’une lampe torche à travers un jeu de piste.

Une approche sensorielle et originale, permettant de découvrir ce joyau baroque sous un jour inédit. La visite de la chapelle se fait dans l’obscurité, à la lueur d’une lampe torche qui révèle des détails artistiques souvent insoupçonnés une perspective unique sur l’architecture et l’histoire du lieu qui se concentre sur les détails.

– À partir de 8 ans

– En dehors des heures d’ouverture

– Réservation obligatoire 12 .

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

Discover the history and architecture of Toulouse’s Sistine Chapel by torchlight through a treasure hunt.

