Apprendre le feu par friction, Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France, Veigné

Apprendre le feu par friction 18 mars et 1 avril Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Indre-et-Loire

Tarifs : Tarif adulte 70€ ; Tarif enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T11:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-01T12:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Dans un cadre champêtre, mêlant forêt et prairie, vous apprendrez les gestes pour réaliser un feu primitif, comme le faisaient nos aïeux. Vous récolterez les essences de bois nécessaires à la confection de votre kit, puis vous apprendrez les gestes du feu par friction avec archet. Après avoir obtenu une braise, vous ferez naître une flamme dans un nid d’herbe et de massette.

Lors de cette journée, vous apprendrez à reconnaître les plantes et champignons utiles pour la réalisation et le transport du feu. Vous connaîtrez tous les détails à la réalisation d’un feu primitif et serez à même de reproduire les gestes chez vous.

Durée : 6h00

Activité organisée par Stéphane – Animateur nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-le-feu-par-friction-6234

Récoltez, puis réalisez votre feu comme le faisaient nos ancêtres ! Nature pratiques créatives