Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn
Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn jeudi 20 août 2026.
Sauveterre-de-Béarn
Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme
Comice de la blonde Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde d’Aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez chercher les vaches au pré et mettez la main à la fourche pour les nourrir.
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis sur place. De grands espaces verts, une alimentation saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont réunis pour le bien-être animal et la protection de l’environnement. .
Comice de la blonde Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
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English : Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme
L’événement Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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