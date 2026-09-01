Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Apprivoisez votre smart phone

Rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-10-15 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Le centre socio culturel vous accompagne dans la prise en main de votre Smart phone.

.

Rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The social and cultural center will help you get started with your smartphone.

L’événement Apprivoisez votre smart phone Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique