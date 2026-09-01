Apprivoisez votre smart phone Meschers-sur-Gironde
jeudi 17 septembre 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Apprivoisez votre smart phone
Rue de l’église Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-10-15 11:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17
Le centre socio culturel vous accompagne dans la prise en main de votre Smart phone.
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Rue de l’église Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29
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English :
The social and cultural center will help you get started with your smartphone.
L’événement Apprivoisez votre smart phone Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique
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