Forum des associations La Passerelle Meschers-sur-Gironde
samedi 12 septembre 2026 · La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Forum des associations
La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez rencontrer les acteurs de la vie associative de la ville de Meschers.
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La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Come meet the people involved in community organizations in the town of Meschers.
L’événement Forum des associations Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique
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