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AGENDA · Meschers-sur-Gironde

Forum des associations La Passerelle Meschers-sur-Gironde

samedi 12 septembre 2026 · La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
La Passerelle
Adresse
81 Rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Forum des associations

La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez rencontrer les acteurs de la vie associative de la ville de Meschers.
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La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 

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English :

Come meet the people involved in community organizations in the town of Meschers.

L’événement Forum des associations Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique

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