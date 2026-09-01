Forum des associations La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Forum des associations

La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez rencontrer les acteurs de la vie associative de la ville de Meschers.

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La Passerelle 81 Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Come meet the people involved in community organizations in the town of Meschers.

L’événement Forum des associations Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-17 par Royan Atlantique