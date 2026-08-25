Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain Salle du conseil Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain

Salle du conseil Rue paul massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Nathalie Jaulain revient nous présenter sa sélection de romans parmi le foisonnement de la rentrée littéraire. Toujours à l’affut des pépites littéraires, elle fouille dans plusieurs catalogues d’éditeur pour trouver le livre qui nous marquera.

.

Salle du conseil Rue paul massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@meschers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nathalie Jaulain is back to present her selection of novels from this year’s bountiful literary lineup. Always on the lookout for literary gems, she sifts through several publishers’ catalogs to find the book that will leave a lasting impression on us.

L’événement Rentrée littéraire avec Nathalie Jaulain Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-21 par Royan Atlantique