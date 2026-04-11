Lodève

APPROCHE SENSIBLE

1 place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un atelier d’écriture pour découvrir et (d’)écrire l’art aborigène

Une expérience d’écriture immersive au Musée de Lodève pour une découverte originale de la nouvelle exposition Art aborigène, le temps du rêve, visible du 18 avril au 30 août 2026.

Atelier proposé par la Médiathèque Confluence, en partenariat avec le Musée de Lodève. Dès 15 ans

Un atelier d’écriture pour découvrir et (d’)écrire l’art aborigène

Une expérience d’écriture immersive au Musée de Lodève pour une découverte originale de la nouvelle exposition Art aborigène, le temps du rêve, visible du 18 avril au 30 août 2026.

Un parcours mêlant peintures et sculptures, qui nous rappelle qu’une autre relation à la Terre est possible, que l’Homme ne possède pas la Terre, mais doit vivre en symbiose avec celle-ci.

Atelier proposé par la Médiathèque Confluence, en partenariat avec le Musée de Lodève. Dès 15 ans .

1 place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

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English :

A writing workshop to discover and (de)write aboriginal art

An immersive writing experience at the Musée de Lodève for an original discovery of the new exhibition Aboriginal Art, Dreamtime, on view from April 18 to August 30, 2026.

Workshop offered by Médiathèque Confluence, in partnership with Musée de Lodève. Ages 15 and up

L’événement APPROCHE SENSIBLE Lodève a été mis à jour le 2026-03-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC