Approche sensorielle de la biodiversité de la Baie de Bonne Anse Avenue de la Coubre Les Mathes mardi 5 mai 2026.
Avenue de la Coubre (anciennement dit du Requin , D25) Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
à partir de 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 17:00:00
fin : 2026-06-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-23 2026-07-07
Balade découverte sensorielle de la biodiversité de la Baie de Bonne Anse et de sa forêt littorale.
Avenue de la Coubre (anciennement dit du Requin , D25) Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Sensory discovery tour of the biodiversity of Bonne Anse Bay and its coastal forest.
