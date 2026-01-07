Approche sensorielle de la biodiversité de la Baie de Bonne Anse Avenue de la Coubre Les Mathes

Approche sensorielle de la biodiversité de la Baie de Bonne Anse

Avenue de la Coubre (anciennement dit du Requin , D25) Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

à partir de 8 ans

Début : Mardi 2026-05-05 17:00:00

fin : 2026-06-30 19:30:00

2026-05-05 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-23 2026-07-07

Balade découverte sensorielle de la biodiversité de la Baie de Bonne Anse et de sa forêt littorale.

Avenue de la Coubre (anciennement dit du Requin , D25) Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Sensory discovery tour of the biodiversity of Bonne Anse Bay and its coastal forest.

