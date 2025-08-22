Circuit VTT N°1 Les Mathes La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Circuit VTT N°1 Les Mathes La Palmyre

Circuit VTT N°1 Les Mathes La Palmyre Rue du Général de Gaulle (départ) 17570 Les Mathes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la Place du Général de Gaulle aux Mathes, ce parcours vert de 24 km ne présente pas de difficulté particulière.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/b4c56579-9f48-4c79-8542-bd02dc668e1b/vtt-circuit-ndeg1-les-mathes +33 5 46 08 21 00

English :

Starting from the Place du Général de Gaulle in Les Mathes, this 24km green route presents no particular difficulty.

Deutsch :

Diese 24 km lange grüne Strecke beginnt auf dem Place du Général de Gaulle in Les Mathes und weist keine besonderen Schwierigkeiten auf.

Italiano :

Partendo da Place du Général de Gaulle a Les Mathes, questo percorso verde di 24 km non presenta particolari difficoltà.

Español :

Partiendo de la plaza del General de Gaulle en Les Mathes, esta vía verde de 24 km no es especialmente difícil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme