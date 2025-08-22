Boucle équestre N°4 Forêt des Combots Les Mathes Charente-Maritime

Boucle équestre N°4 Forêt des Combots

Boucle équestre N°4 Forêt des Combots Au bout du Chemin des Gannes (départ) 17570 Les Mathes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Les chemins empruntés par cette boucle centre sont dédiés aux cavaliers et permettent de pratiquer en toute sécurité la randonnée à cheval dans le cadre flamboyant et remarquable de forêts.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-cheval/dfb1deb0-c44d-4434-bf82-5f8dde56168a/randonnees-a-cheval-foret-des-combots-boucle-4 +33 5 46 08 21 00

English :

The trails on this central loop are dedicated to horseback riders, allowing you to enjoy safe riding in the remarkable, flamboyant forest setting.

Deutsch :

Die Wege, die auf diesem zentralen Rundweg begangen werden, sind Reitern gewidmet und ermöglichen sicheres Reiten in der auffälligen und flammenden Umgebung der Wälder.

Italiano :

I sentieri utilizzati da questo anello centrale sono dedicati ai cavalieri e permettono di praticare l’equitazione in tutta sicurezza nello scenario sfolgorante e straordinario delle foreste.

Español :

Los caminos por los que discurre este bucle central están dedicados a los jinetes y permiten disfrutar de paseos a caballo con total seguridad en el esplendoroso y extraordinario entorno de los bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme