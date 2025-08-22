Boucle VTC Autour de l’Île d’Étaules Les Mathes Charente-Maritime

Boucle VTC Autour de l’Île d’Étaules

Boucle VTC Autour de l’Île d’Étaules Allée du Sud (départ) 17570 Les Mathes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Bienvenue à La Palmyre, entre Mer et Forêt, la station offre un cadre naturel exceptionnel.

Ne manquez pas, la Baie de Bonne Anse, modelée par les vents et les courants, elle est un site botanique et ornithologique exceptionnel.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/f5e4da75-0deb-46f3-a18a-4916a2e1cb2a/balade-ndeg15-vtc-autour-de-l-ile-d-etaules +33 5 46 08 21 00

English :

Welcome to La Palmyre, between sea and forest, the resort offers an exceptional natural setting.

Don’t miss Bonne Anse Bay, shaped by winds and currents, an exceptional botanical and ornithological site.

Deutsch :

Willkommen in La Palmyre, zwischen Meer und Wald, bietet der Ort eine außergewöhnliche natürliche Umgebung.

Verpassen Sie nicht die Baie de Bonne Anse, die von Wind und Strömungen geformt wurde und ein außergewöhnlicher botanischer und ornithologischer Standort ist.

Italiano :

Benvenuti a La Palmyre, tra mare e foresta, il resort offre un ambiente naturale eccezionale.

Da non perdere la baia di Bonne Anse, modellata dai venti e dalle correnti, un sito botanico e ornitologico eccezionale.

Español :

Bienvenido a La Palmyre, entre mar y bosque, la estación ofrece un marco natural excepcional.

No se pierda la bahía de Bonne Anse, modelada por los vientos y las corrientes, un paraje botánico y ornitológico excepcional.

