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AGENDA · Saint-Coulitz

Aprem poney Saint-Coulitz

mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Coulitz

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre équestre litli hestur
Ville
29150 Saint-Coulitz
Département
Finistère
Tarif

Saint-Coulitz

Aprem poney

Centre équestre litli hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Après-midi à la découverte des chevaux soins, initiation à l’équitation, jeux, balade ou voltige.
Pour les 6-12 ans
Sur inscription   .

Centre équestre litli hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

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English :

L’événement Aprem poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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