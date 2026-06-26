Journée Trappeur Ty André Saint-Coulitz

Informations pratiques

Saint-Coulitz

Journée Trappeur

Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-04

Journée à la découverte des activités de pleine nature équitation, tir à l’arc à cheval, feu de camps, découverte des traces d’animaux, soins aux chevaux, etc…

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Pour les 8 12 ans sur réservation. .

Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

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English :

L’événement Journée Trappeur Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE