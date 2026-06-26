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AGENDA · Saint-Coulitz

Journée Trappeur Ty André Saint-Coulitz

jeudi 9 juillet 2026 · Ty André · Saint-Coulitz

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ty André
Adresse
Centre équestre Litli Hestur
Ville
29150 Saint-Coulitz
Département
Finistère
Tarif

Saint-Coulitz

Journée Trappeur

Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-04

Journée à la découverte des activités de pleine nature équitation, tir à l’arc à cheval, feu de camps, découverte des traces d’animaux, soins aux chevaux, etc…
Prévoir un pique-nique
Pour les 8 12 ans sur réservation.   .

Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

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English :

L’événement Journée Trappeur Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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