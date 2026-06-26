Journée Trappeur Ty André Saint-Coulitz
jeudi 9 juillet 2026 · Ty André · Saint-Coulitz
Informations pratiques
Saint-Coulitz
Journée Trappeur
Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-04
Journée à la découverte des activités de pleine nature équitation, tir à l’arc à cheval, feu de camps, découverte des traces d’animaux, soins aux chevaux, etc…
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Pour les 8 12 ans sur réservation. .
Ty André Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
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English :
L’événement Journée Trappeur Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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