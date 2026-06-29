Baby poney Saint-Coulitz
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Coulitz
Informations pratiques
Saint-Coulitz
Baby poney
Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12
Moment de partage ludique parents/enfants autour des poneys.
Pensage et câlinage Jeux et/ou balade à poney.
De 3 à 6 ans
Animations sur inscription .
Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
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English :
L’événement Baby poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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