Informations pratiques

Saint-Coulitz

Baby poney

Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12

Moment de partage ludique parents/enfants autour des poneys.

Pensage et câlinage Jeux et/ou balade à poney.

De 3 à 6 ans

Animations sur inscription .

Centre équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

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English :

L’événement Baby poney Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE