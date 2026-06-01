Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé
Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé mardi 30 juin 2026.
La Ferté Macé
Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film C’est quoi l’amour ? .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?
L’événement Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 11 juin 2026
- Fête de la Pêche La Ferté Macé 13 juin 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 18 juin 2026
- Ciné british the criminals La Ferté Macé 18 juin 2026
- Concert Lost Weekend La Ferté-Macé La Ferté Macé 20 juin 2026