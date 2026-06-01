La Ferté Macé

Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film C’est quoi l’amour ? .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

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English : Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?

L’événement Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo