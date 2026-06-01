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Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé

Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé mardi 30 juin 2026.

Adresse : cinéma

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Une séance cinéma dans l’après-midi avec le film C’est quoi l’amour ?   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02 

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English : Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ?

L’événement Aprem’Ciné C’est quoi l’amour ? La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo

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