La Ferté Macé

L’énigme de l’été Spéciale LEGO®

32 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

LEGO® débarque au Musée !

Pour sa troisième édition, L’énigme de l’été revient avec un nouveau mystère pourquoi les LEGO® ont-ils envahi le Musée du Jouet ? En juillet et en août, partez à la découverte du Musée, explorez différents univers et décodez sept énigmes. Entre recherche, réflexion, observation, et même un peu de manipulation, rassemblez les indices pour résoudre ce mystère.

Une énigme ludique pour les adultes et les mini-détectives dès l’âge de sept ans.

Variante pour les plus jeunes, petit jeu d’observation avec huit LEGO® à retrouver.

Jeux disponibles du 1er juillet au 29 août, compris dans le billet d’entrée.

Musée ouvert les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 17h.

Fermé le samedi 15 août. .

32 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

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English : L’énigme de l’été Spéciale LEGO®

L’événement L’énigme de l’été Spéciale LEGO® La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-11 par Flers agglo