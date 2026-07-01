Après-midi cinéma Une île et une nuit L’Idée Halle Paysanne Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Après-midi cinéma Une île et une nuit

L’Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Après-midi cinéma avec la projection du film Une île et une nuit des Pirates des Lentillères.

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L’Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org

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English :

Afternoon movie screening featuring the film Une EEle et une nuit by Les Pirates des Lentill%E8res.

L’événement Après-midi cinéma Une île et une nuit Hauterives a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche