Après-midi cinéma Une île et une nuit L’Idée Halle Paysanne Hauterives
dimanche 26 juillet 2026 · L'Idée Halle Paysanne · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Après-midi cinéma Une île et une nuit
L’Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Après-midi cinéma avec la projection du film Une île et une nuit des Pirates des Lentillères.
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L’Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org
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English :
Afternoon movie screening featuring the film Une EEle et une nuit by Les Pirates des Lentill%E8res.
L’événement Après-midi cinéma Une île et une nuit Hauterives a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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