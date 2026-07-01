Exposition Espace Art & Essai Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Exposition

Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez une exposition variée avec les bestioles de Fanny de Stéphanie Bourgeois, les paysages imaginaires d’Yves Ogier, les sérigraphies de Jean Villevieille, et les peintures et sérigraphies d’Hélène Jacob.

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Espace Art & Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65 associationartetessai@orange.fr

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English :

Discover a diverse exhibition featuring Stéphanie Bourgeois’s “Fanny’s Creatures,” Yves Ogier’s “Imaginary Landscapes,” Jean Villevieille’s silkscreen prints, and Hélène Jacob’s paintings and silkscreen prints.

L’événement Exposition Hauterives a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche