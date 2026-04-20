Après-midi contes : des histoires au goûter | Les Tisseurs de contes Ferme des Gallets Rennes Dimanche 26 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, au chapeau

Un dimanche après-midi pour se poser, goûter et écouter des histoires autour de la lumière, en toute simplicité, à partager en famille, entre amis ou en solo, pour tous les âges.

Les « oiseaux de passage » invitent à écouter des histoires dimanche après-midi à l’heure du goûter

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Le temps d’un moment partagé en groupe, écoutez des histoires de _lumière_ : celle qui éclaire, qui guide, qui réchauffe ou qui surprend. C’est la bonne période de l’année où – enfin ! – le soleil revient et sa lumière nous réveille.

Des récits sensibles, imagés, parfois drôles, parfois émouvants, à écouter simplement.

**Pour tout public à partir de 6 ans – au chapeau**

### Expérience du public

On s’installe, on écoute, on se laisse porter.

Pendant une heure, les histoires créent des images, des émotions, des souvenirs.

Un moment à partager, en famille, entre amis ou en solo, pour faire une pause dominicale au cœur du printemps.

### Les Tisseurs de contes

Depuis plus de 30 ans à Rennes, les Tisseurs de contes – **dont le groupe des Oieaux de passage fait partie** – font vivre le conte comme un art de la parole, sensible et actuel.

Des histoires racontées, sans décor ni écran, qui prennent vie dans l’imaginaire de chacun.

En mai 2026, les Tisseurs proposent la 1ère édition de leur festival de contes, **Fabula**.

**VENEZ FABULA AVEC NOUS** : [découvrez la programmation](https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

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tisseursdecontes@gmail.com

Ferme des Gallets 26, avenue Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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