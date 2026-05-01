Après-midi dans les arbres Rue Gascoin Orthez

Orthez

Après-midi dans les arbres

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Vivez une après-midi pleine de sensations dans les arbres du parc Gascoin avec tyrolienne, atelier grimpe et parcours ludiques en hauteur.

Ateliers animés par les animatrices de la Ville d’Orthez

· Expression artistique & biodiversité peinture du vivant, contes et lectures…

· Jeux pédagogiques & biodiversité mémory de la biodiversité, jeu de piste, jeu de rapidité

· Atelier bricolage & biodiversité fabrication d’abris pour la faune

· Activité naturaliste observation et identification d’insectes et oiseaux

Jeux de société sur la thématique de la nature avec Lud’Orthez pour compléter l’après-midi. .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Après-midi dans les arbres

L’événement Après-midi dans les arbres Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn