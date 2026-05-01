Après-midi dans les arbres Rue Gascoin Orthez
Après-midi dans les arbres Rue Gascoin Orthez samedi 23 mai 2026.
Orthez
Après-midi dans les arbres
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Vivez une après-midi pleine de sensations dans les arbres du parc Gascoin avec tyrolienne, atelier grimpe et parcours ludiques en hauteur.
Ateliers animés par les animatrices de la Ville d’Orthez
· Expression artistique & biodiversité peinture du vivant, contes et lectures…
· Jeux pédagogiques & biodiversité mémory de la biodiversité, jeu de piste, jeu de rapidité
· Atelier bricolage & biodiversité fabrication d’abris pour la faune
· Activité naturaliste observation et identification d’insectes et oiseaux
Jeux de société sur la thématique de la nature avec Lud’Orthez pour compléter l’après-midi. .
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51
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English : Après-midi dans les arbres
L’événement Après-midi dans les arbres Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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