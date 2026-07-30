Après-midi dansante au Pôle associatif Désiré Colombe, mercredi 26 août 2026 Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

De Piaf à ZAZ et de Brel à Berger en passant par Aznavour, Nougaro, Maurane, Gall… l’univers de la chanson française vibre au son de la voix chaude et élégante de l’ artiste nantaise Karine K.Dans la cour du Pôle associatif Désiré Colombe, vous pourrez aussi danser sur ces succès inoubliables.Réservation recommandée.Toute la journée jusque 18h , un café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe ; une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livre du Jardin Say.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

02 40 41 50 80



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