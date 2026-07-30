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Après-midi dansante au Pôle associatif Désiré Colombe, mercredi 26 août 2026 Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

mercredi 26 août 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes

Après-midi dansante au Pôle associatif Désiré Colombe, mercredi 26 août 2026 Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Pôle associatif Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:30 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public – Age maximum : 99 

De Piaf à ZAZ et de Brel à Berger en passant par Aznavour, Nougaro, Maurane, Gall… l’univers de la chanson française vibre au son de la voix chaude et élégante de l’ artiste nantaise Karine K.Dans la cour du Pôle associatif Désiré Colombe, vous pourrez aussi danser sur ces succès inoubliables.Réservation recommandée.Toute la journée jusque 18h , un café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe ; une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livre du Jardin Say.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
02 40 41 50 80


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