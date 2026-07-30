Après-midi dansante au Pôle associatif Désiré Colombe, mercredi 26 août 2026 Pôle associatif Désiré Colombe Nantes
mercredi 26 août 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:30 – 18:00
Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99
De Piaf à ZAZ et de Brel à Berger en passant par Aznavour, Nougaro, Maurane, Gall… l’univers de la chanson française vibre au son de la voix chaude et élégante de l’ artiste nantaise Karine K.Dans la cour du Pôle associatif Désiré Colombe, vous pourrez aussi danser sur ces succès inoubliables.Réservation recommandée.Toute la journée jusque 18h , un café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe ; une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livre du Jardin Say.
Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100
02 40 41 50 80
Afficher la carte du lieu Pôle associatif Désiré Colombe et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Les Belles Soirées de Nantes Nord, Nantes Nord, Nantes 30 juillet 2026
- Découverte du Parc Naturel de Beaulieu, Parc Naturel de Beaulieu, Nantes 30 juillet 2026
- Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes 30 juillet 2026
- Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire, Maison de quartier des Haubans, Nantes 30 juillet 2026
- Anime ton quartier Nantes Erdre, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 30 juillet 2026