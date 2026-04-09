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Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Square de Copenhague 35200 Rennes Rennes

Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Square de Copenhague 35200 Rennes Rennes

Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Square de Copenhague 35200 Rennes Rennes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Square de Copenhague 35200 Rennes

Adresse : Square de Copenhague 35200 Rennes

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Square de Copenhague 35200 Rennes Rennes Vendredi 17 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
**Rejoignez-nous !**
**Square de Copenhague, le vendredi 17 avril 2026 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova
**À bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T17:00:00.000+02:00

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 https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-39

Square de Copenhague 35200 Rennes Square de Copenhague 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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