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Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche

Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche vendredi 16 octobre 2026.

Lieu : Ludothèque des Hauts du Perche

Adresse : 4 rue du Musée

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Aprés-midi et soirée jeux

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Soirée jeux. Repas partagé.   .

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73 

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English : Aprés-midi et soirée jeux

L’événement Aprés-midi et soirée jeux Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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