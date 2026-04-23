Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche
Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche vendredi 16 octobre 2026.
Tourouvre au Perche
Aprés-midi et soirée jeux
Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Soirée jeux. Repas partagé. .
Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73
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English : Aprés-midi et soirée jeux
L’événement Aprés-midi et soirée jeux Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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