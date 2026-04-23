Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Aprés-midi et soirée jeux

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Soirée jeux. Repas partagé. .

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

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English : Aprés-midi et soirée jeux

L’événement Aprés-midi et soirée jeux Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche