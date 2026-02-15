Fête Médiévale TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Fête Médiévale

TOUROUVRE Etang des fontaines Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

L’association Tour’Ouvre aux Légendaires vous convie à sa fête médiévale .

Au programme concerts, camp médiéval marché des artisans, feu d’artifice.

Entrée gratuite. .

TOUROUVRE Etang des fontaines Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie leslegendaires.61@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Médiévale

L’événement Fête Médiévale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche