Fête Médiévale TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30
2026-08-29
L’association Tour’Ouvre aux Légendaires vous convie à sa fête médiévale .
Au programme concerts, camp médiéval marché des artisans, feu d’artifice.
Entrée gratuite. .
TOUROUVRE Etang des fontaines Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie leslegendaires.61@gmail.com
