Fête Médiévale TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 29 août 2026.

TOUROUVRE Etang des fontaines Tourouvre au Perche Orne

Samedi 2026-08-29
2026-08-30

2026-08-29

L’association Tour’Ouvre aux Légendaires vous convie à sa fête médiévale .
Au programme concerts, camp médiéval marché des artisans, feu d’artifice.
Entrée gratuite.   .

TOUROUVRE Etang des fontaines Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie   leslegendaires.61@gmail.com

L’événement Fête Médiévale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche