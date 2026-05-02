Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mardi 25 août 2026.
Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs de 5 à 12 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Découverte des oiseaux de notre région (avec images et chants) puis à partir de rouleaux de carton (reclyclage des rouleaux de papier toilette et de sopalin). Nous réaliserons des petits sujets-oiseaux à poser ou à suspendre sur une branchette de bois.
Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Ateliers créatifs de 5 à 12 ans
L’événement Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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