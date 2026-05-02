Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs de 5 à 12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Découverte des oiseaux de notre région (avec images et chants) puis à partir de rouleaux de carton (reclyclage des rouleaux de papier toilette et de sopalin). Nous réaliserons des petits sujets-oiseaux à poser ou à suspendre sur une branchette de bois.

Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs de 5 à 12 ans

L’événement Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche