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Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 29 août 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : Le Bourg

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Course cycliste

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste inter-régionale sur route de 99 km, comptant pour le championnat départemental. Prix du Conseil Municipal (souvenir Le Jean Bertin). Catégories Access 1 et 2/ Open2 et 3.   .

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 74 17 69 64 

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English : Course cycliste

L’événement Course cycliste Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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