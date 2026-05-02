Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 29 août 2026.
Tourouvre au Perche
Course cycliste
TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste inter-régionale sur route de 99 km, comptant pour le championnat départemental. Prix du Conseil Municipal (souvenir Le Jean Bertin). Catégories Access 1 et 2/ Open2 et 3. .
TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 74 17 69 64
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English : Course cycliste
L’événement Course cycliste Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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