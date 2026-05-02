Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Course cycliste

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste inter-régionale sur route de 99 km, comptant pour le championnat départemental. Prix du Conseil Municipal (souvenir Le Jean Bertin). Catégories Access 1 et 2/ Open2 et 3. .

TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 74 17 69 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course cycliste

L’événement Course cycliste Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche