Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans Les Muséales Tourouvre au Perche jeudi 20 août 2026.
Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-25
Avec des éléments végétaux plats (type feuilles, fleurs, graines) mais aussi dentelles, fibre, laine… etc. nous réaliserons des petites cartes suivant la technique de cyanotype, consistant en une insolation d’éléments naturels sur une feuille de papier. L’empreinte se révèle alors en laissant une couleur bleue.
Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans
L’événement Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 16 mai 2026
- Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche 24 mai 2026
- Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche 25 mai 2026