Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-25

Avec des éléments végétaux plats (type feuilles, fleurs, graines) mais aussi dentelles, fibre, laine… etc. nous réaliserons des petites cartes suivant la technique de cyanotype, consistant en une insolation d’éléments naturels sur une feuille de papier. L’empreinte se révèle alors en laissant une couleur bleue.

Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans

L’événement Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche