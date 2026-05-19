Ateliers créatifs à partir de 6 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs à partir de 6 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Les monstres marins Les enfants vont pouvoir découvrir la thématique de la mer et du voyage à travers l’exposition temporaire “Invitation aux Voyages”. Ils vont réaliser leur propre monstre marin en s’inspirant des créatures marines imaginaires. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs à partir de 6 ans

L’événement Ateliers créatifs à partir de 6 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche