Ateliers créatifs à partir de 6 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs à partir de 6 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mercredi 12 août 2026.
Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs à partir de 6 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Les monstres marins Les enfants vont pouvoir découvrir la thématique de la mer et du voyage à travers l’exposition temporaire “Invitation aux Voyages”. Ils vont réaliser leur propre monstre marin en s’inspirant des créatures marines imaginaires. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Ateliers créatifs à partir de 6 ans
L’événement Ateliers créatifs à partir de 6 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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