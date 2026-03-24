P’tit festival d’Autheuil 2026 Eglise/Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil 2026

Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre. .

Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : P’tit festival d’Autheuil 2026

L’événement P’tit festival d’Autheuil 2026 Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche