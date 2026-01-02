Ateliers créatifs à partir de 6 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs à partir de 6 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mercredi 12 août 2026.
Ateliers créatifs à partir de 6 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Découverte de l’eau les enfants vont pouvoir découvrir la thématique de l’eau à travers l’exposition temporaire en extérieure. A travers jeux et expériences, les enfants vont pouvoir se familiariser avec l’importance de l’eau et l’impact de l’homme sur le milieu aquatique.
Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Ateliers créatifs à partir de 6 ans
L’événement Ateliers créatifs à partir de 6 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche