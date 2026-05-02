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Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mercredi 12 août 2026.

Lieu : Les Muséales

Adresse : 15 rue du Quebec

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs de 4 à 7 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Maquette de bateau .Comment voyageait on au 17 siècle ? En voiture ?
En avion ? En bateau ? Découvrons le voyage des percherons partis en Nouvelle-France au 17 siècle dans le musée de l’émigration française au Canada. Les enfants réaliseront leur propre petit bateau avec des objets issus de l’upcycling !Tarif: 5€.

Sur réservation. Présence d’un accompagnateur obligatoire.   .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 

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English : Ateliers créatifs de 4 à 7 ans

L’événement Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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