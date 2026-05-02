Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche mercredi 12 août 2026.
Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs de 4 à 7 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Maquette de bateau .Comment voyageait on au 17 siècle ? En voiture ?
En avion ? En bateau ? Découvrons le voyage des percherons partis en Nouvelle-France au 17 siècle dans le musée de l’émigration française au Canada. Les enfants réaliseront leur propre petit bateau avec des objets issus de l’upcycling !Tarif: 5€.
Sur réservation. Présence d’un accompagnateur obligatoire. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs de 4 à 7 ans
L’événement Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 16 mai 2026
- Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche 24 mai 2026
- Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche 25 mai 2026