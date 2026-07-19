P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche

mercredi 12 août 2026 · Eglise Notre Dame D'Autheuil et Salle Robert Giffard · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier

Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Du 12 au 16 août venez découvrir l’exposition de Catherine Vigier ou le lien artistique entre la terre et le ciel ! L’artiste sublime textiles anciens et matériaux du quotidien dans des œuvres mêlant mémoire, poésie et patrimoine. .

Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier

L’événement P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche