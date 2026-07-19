P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche
mercredi 12 août 2026 · Eglise Notre Dame D'Autheuil et Salle Robert Giffard · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier
Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.
Du 12 au 16 août venez découvrir l’exposition de Catherine Vigier ou le lien artistique entre la terre et le ciel ! L’artiste sublime textiles anciens et matériaux du quotidien dans des œuvres mêlant mémoire, poésie et patrimoine. .
Eglise Notre Dame D’Autheuil et Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier
L’événement P’tit festival d’Autheuil Expo du P’tit Festival avec Catherine Vigier Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Sortie Champignons Rendez-vous au sud de la forêt, sur la route forestière de Bubertré . Tourouvre au Perche 19 juillet 2026
- Foot Gaélique Tourouvre au Perche 20 juillet 2026
- Randonnée Géocaching parking devant l’église Tourouvre au Perche 21 juillet 2026
- Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche 22 juillet 2026
- Ateliers créatifs en famille à partir de 8 ans Les Muséales Tourouvre au Perche 22 juillet 2026