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AGENDA · Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Concert d’ouverture par l’ensemble Jacques Moderne Eglise Notre Dame d’Autheuil Tourouvre au Perche

mercredi 12 août 2026 · Eglise Notre Dame d'Autheuil · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Notre Dame d'Autheuil
Adresse
AUTHEUIL
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Concert d’ouverture par l’ensemble Jacques Moderne

Eglise Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Ce soir L’ensemble Jacques Moderne ouvre le festival d’Autheuil avec Aux plaisirs, aux délices des chansons et Madrigaux dans l’Europe de la Renaissance. Participation libre.   .

Eglise Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86  autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : P’tit festival d’Autheuil Concert d’ouverture par l’ensemble Jacques Moderne

L’événement P’tit festival d’Autheuil Concert d’ouverture par l’ensemble Jacques Moderne Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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