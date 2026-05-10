Après-midi festive au Jardin Say Jardin Say Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:30 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age maximum : 99

Mercredi 1er juillet, l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe fera voyager petits et grands au Jardin Say : spectacle participatif pour les petits « Le potager des contes » avec la Cie Micado , musique énergique et chaleureuse autour de Django Reinhardt , les standards du jazz et des compositions personnelles avec le trio Youenn Derrien. Un apéritif sans alcool sera ensuite proposé par l’association Nemau.Sur trois arbres du Jardin se poseront des écrits du monde, et des souhaits réalisés par l’association Nemau. Le public pourra repartir avec l’un d’eux pour un moment de bien être.Toute la journée, le café info sera animé par le Pôle associatif Désiré Colombe et l’Accoord centre-ville ; une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livre du Jardin Say.Gratuit, tout public, sans inscription.

Jardin Say Nantes 44000

02 40 41 50 80



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