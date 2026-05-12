Après-midi guinguette Rosheim
Après-midi guinguette Rosheim dimanche 5 juillet 2026.
Rosheim
Après-midi guinguette
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Accordéon, lampions et musette l’ambiance guinguette s’invite pour un après-midi chaleureux et rétro avec l’Orchestre Week-End. Entre un verre de vin, une limonade fraîche ou une tarte flambée partagée, on danse ou on flâne au soleil.
Envie d’un moment convivial à l’ancienne, entre musette, rires et pas de danse sous les lampions ? Rejoins-nous pour une après-midi guinguette pleine de charme et de bonne humeur !
Au programme
Accords d’accordéon & musiques d’époque
Guirlandes et ambiance d’antan
Verre de vin, limonade fraîche et des tartes flambées à partager en soirée
Un espace pour danser… ou juste flâner au soleil .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
Accordion, lanterns and musette: the guinguette atmosphere is here for a warm, retro afternoon with Orchestre Week-End. Between a glass of wine, a cool lemonade or a shared tarte flambée, you can dance or stroll in the sunshine.
L’événement Après-midi guinguette Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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