Rosheim

Après-midi guinguette

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Accordéon, lampions et musette l’ambiance guinguette s’invite pour un après-midi chaleureux et rétro avec l’Orchestre Week-End. Entre un verre de vin, une limonade fraîche ou une tarte flambée partagée, on danse ou on flâne au soleil.

Envie d’un moment convivial à l’ancienne, entre musette, rires et pas de danse sous les lampions ? Rejoins-nous pour une après-midi guinguette pleine de charme et de bonne humeur !

Au programme

Accords d’accordéon & musiques d’époque

Guirlandes et ambiance d’antan

Verre de vin, limonade fraîche et des tartes flambées à partager en soirée

Un espace pour danser… ou juste flâner au soleil .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Accordion, lanterns and musette: the guinguette atmosphere is here for a warm, retro afternoon with Orchestre Week-End. Between a glass of wine, a cool lemonade or a shared tarte flambée, you can dance or stroll in the sunshine.

L’événement Après-midi guinguette Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile