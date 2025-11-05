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« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! », Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire

« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! », Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire

« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! », Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire samedi 13 juin 2026.

Lieu : Château de Talmont

Adresse : 8 Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire, France

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! » Samedi 13 juin, 15h30 Château de Talmont Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Profitez d’une pause ludique et gourmande, avec toutes sortes de jeux de société, dans l’enceinte du site : sur le thème de l’archéologie et/ou du Moyen Âge bien sûr.

Château de Talmont 8 Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire, France Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0251902743 http://www.chateaudetalmont.com
Profitez d’une pause ludique et gourmande, avec toutes sortes de jeux de société, dans l’enceinte du site : sur le thème de l’archéologie et/ou du Moyen Âge bien sûr.

©Ville de Talmont

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