« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! », Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire

« Après-midi jeux : à la découverte de l’archéologie ! » Samedi 13 juin, 15h30 Château de Talmont Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Profitez d’une pause ludique et gourmande, avec toutes sortes de jeux de société, dans l’enceinte du site : sur le thème de l’archéologie et/ou du Moyen Âge bien sûr.

Château de Talmont 8 Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire, France Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0251902743 http://www.chateaudetalmont.com

Profitez d’une pause ludique et gourmande, avec toutes sortes de jeux de société, dans l’enceinte du site : sur le thème de l’archéologie et/ou du Moyen Âge bien sûr.

©Ville de Talmont